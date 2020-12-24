Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о доступе граждан к вакцинам от коронавируса. Об этом 23 декабря сообщили на сайте главы государства

Вакцинация и цена суверенитета Украины © CC0, Pixabay

Согласно документу, сроки утверждения клинических испытаний и проведения госрегистрации для вакцин сократят. Также он будет способствовать уменьшению нагрузки на отечественную систему здравоохранения путем вакцинации значительного количества пациентов в рамках клинических испытаний.

«Документ ускорит выход на украинский рынок вакцин, которые успешно пройдут клинические испытания, положительно повлияет на имидж Украины», — говорится в материале.

Киев планирует начать массовую вакцинацию от коронавируса в феврале 2021 года. Зеленский потребовал от властей обеспечить начало поставок вакцины уже в январе. От использования российской вакцины «Спутник V» власти страны отказались.