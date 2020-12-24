Зеленский не готов поступиться потенциальным членством Украины в НАТО ради мира в Донбассе
Зеленский не готов поступиться потенциальным членством Украины в НАТО ради мира в Донбассе
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Кроме того, он поблагодарил за помощь США в развитии оборонного потенциала Украины и достижении стандартов Альянса.

Во время встречи также подвели итоги сотрудничества в сфере национальной безопасности и обороны в 2020 году и наметили планы развития в этом направлении на следующий год.