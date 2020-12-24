Заместитель руководителя офиса президента Украины Роман Машовец в ходе встречи с временным поверенным в делах США на Украине Кристиной Квин отметил неизменность курса Украины на вступление в НАТО. Об этом сообщили 23 декабря на сайте главы украинского государства

Зеленский не готов поступиться потенциальным членством Украины в НАТО ради мира в Донбассе © president.gov.ua поблагодарил за помощь США в развитии оборонного потенциала Украины и достижении стандартов Альянса.

Во время встречи также подвели итоги сотрудничества в сфере национальной безопасности и обороны в 2020 году и наметили планы развития в этом направлении на следующий год.