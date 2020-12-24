«Мне кажется, что вот эту ситуацию с вакцинами власть проиграла. Оппозиция же тоже действовала в этом поле, так что власть оказалась в ситуации, когда ей приходится защищаться в том контексте, почему нельзя пустить российскую вакцину в Украину и дать людям возможность выбора. Власть пытается выглядеть в глазах Запада хорошо, но возникает вопрос — а как же граждане?» — сказал эксперт.
Он также отметил, что вакцины — это огромный рынок, и привел в пример компанию Moderna, которая начинала с капитализации в 50 млн долларов, но выросла, когда объявила, что имеет собственную разработку по вакцине от COVID-19.
Ранее власти США разрешили вакцинацию препаратом компании Moderna на территории страны, а также подтвердили заявленную эффективности препарата. При этом президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ, запрещающий экспорт американских вакцин, пока все граждане США не получат к ней доступ.
Интервью является итоговым опросом экспертов Украины.ру за 2020 год. Его полный текст можно прочесть здесь.