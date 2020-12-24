Украинская власть в 2020 году проиграла ситуацию с вакциной от коронавируса – ей важнее выглядеть хорошо в глазах Запада, чем собственных граждан. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Алексей Якубин

«Мне кажется, что вот эту ситуацию с вакцинами власть проиграла. Оппозиция же тоже действовала в этом поле, так что власть оказалась в ситуации, когда ей приходится защищаться в том контексте, почему нельзя пустить российскую вакцину в Украину и дать людям возможность выбора. Власть пытается выглядеть в глазах Запада хорошо, но возникает вопрос — а как же граждане?» — сказал эксперт.

Алексей Якубин: Украинские власти в 2020-м проиграли ситуацию с вакциной от COVID-19 © Facebook, Алексей Якубин

Ранее власти США разрешили вакцинацию препаратом компании Moderna на территории страны, а также подтвердили заявленную эффективности препарата. При этом президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ, запрещающий экспорт американских вакцин, пока все граждане США не получат к ней доступ.

Интервью является итоговым опросом экспертов Украины.ру за 2020 год. Его полный текст можно прочесть здесь.