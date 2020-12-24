«Коронавирус показал неспособность властей многих западных стран с этим справиться, крах международной солидарности. Раньше кто-то питал надежды, что если такое произойдет, то между европейскими странами будет солидарность, и они поделятся с Украиной. Но мы видим, что происходило с масками, мы видим, что сейчас происходит с вакцинами. О какой солидарности идет речь? Ее нет», — сказал эксперт.
В марте Евросоюз ввел запрет на экспорт медицинских масок, очков и спецкостюмов. Также экспорт масок стали ограничивать отдельные страны ЕС.
Кроме того, стало известно, что Украина не попадает в список стран мира, которые смогут первыми получить вакцину от коронавируса, в связи с чем президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на помощь европейских партнеров.
Интервью является итоговым опросом экспертов Украины.ру за 2020 год. Его полный текст можно прочесть здесь.