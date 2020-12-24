Тенденцию к отторжению украинцами внешнего управления усилило то, что среди западных стран они не увидели солидарности во время пандемии, считает украинский политолог Алексей Якубин. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

«Коронавирус показал неспособность властей многих западных стран с этим справиться, крах международной солидарности. Раньше кто-то питал надежды, что если такое произойдет, то между европейскими странами будет солидарность, и они поделятся с Украиной. Но мы видим, что происходило с масками, мы видим, что сейчас происходит с вакцинами. О какой солидарности идет речь? Ее нет», — сказал эксперт.

Алексей Якубин: Украинские власти в 2020-м проиграли ситуацию с вакциной от COVID-19 © Facebook, Алексей Якубин

Кроме того, стало известно, что Украина не попадает в список стран мира, которые смогут первыми получить вакцину от коронавируса, в связи с чем президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на помощь европейских партнеров.

Интервью является итоговым опросом экспертов Украины.ру за 2020 год. Его полный текст можно прочесть здесь.