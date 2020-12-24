В 2020 году часть населения Украины стала сомневаться, что международные финансовые институции и политики, которые под них подстраиваются, действуют в интересах страны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Алексей Якубин

«Знаете, этот год еще переломный в том, что часть населения начала осознавать, что проблемы страны связаны с десуверенизацией. А точнее с тем, что украинский политический класс сам прикрывается международными финансовыми кредиторами, посольствами для проведения такой часто антидемократической политики. В социальной сфере, например», — сказал эксперт.

Алексей Якубин: Украинские власти в 2020-м проиграли ситуацию с вакциной от COVID-19 © Facebook, Алексей Якубин

«Теперь мы видим, что в этом году у части населения уже есть понимание — а насколько в реальности даже международные финансовые институции и политики, которые под них подстраиваются, реально работают на интересы страны? Насколько они действительно заинтересованы в том, чтобы Украина могла развиваться? А не просто получить больше по кредитам или, там, получить более выгодные условия для контроля над ресурсами Украины», — добавил политолог.

Интервью является итоговым опросом экспертов Украины.ру за 2020 год. Его полный текст можно прочесть здесь.