«Если мы посмотрим на весь год, ситуация с коронавирусом внесла коррективы почти во все сферы. Коронавирусом прикрывались политики, вводили локдауны, которых никогда еще не было в таком масштабе в истории Украины», — сказал эксперт.
Он отметил, что влиятельным был скорее не сам вирус как таковой, а различные политические действия вокруг него.
«Карантинная политика, локдауны, попытка списать на вирус то, почему не идут и переносятся Минские переговоры, встреча в нормандском формате и так далее. Также скандалы, которые были связаны с антикоронавирусным фондом, который по сути стал дорожным, и вокруг местных выборов — коронавирусная тема, она как бы фоново присутствовала», — добавил Якубин.
Интервью является итоговым опросом экспертов Украины.ру за 2020 год. Его полный текст можно прочесть здесь.