Главным событием 2020 года на Украине стала пандемия коронавируса, которая внесла коррективы почти во все сферы жизни. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Алексей Якубин

«Если мы посмотрим на весь год, ситуация с коронавирусом внесла коррективы почти во все сферы. Коронавирусом прикрывались политики, вводили локдауны, которых никогда еще не было в таком масштабе в истории Украины», — сказал эксперт.

Алексей Якубин: Украинские власти в 2020-м проиграли ситуацию с вакциной от COVID-19 © Facebook, Алексей Якубин

«Карантинная политика, локдауны, попытка списать на вирус то, почему не идут и переносятся Минские переговоры, встреча в нормандском формате и так далее. Также скандалы, которые были связаны с антикоронавирусным фондом, который по сути стал дорожным, и вокруг местных выборов — коронавирусная тема, она как бы фоново присутствовала», — добавил Якубин.

Интервью является итоговым опросом экспертов Украины.ру за 2020 год. Его полный текст можно прочесть здесь.