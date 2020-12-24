В любом политическом противостоянии есть гораздо больше, чем две силы, но в Белоруссии трудно говорить только о противостоянии власти и оппозиции, так как оппозиция очень разнообразна. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Олег Неменский

Самоизоляция Белоруссии. Как в РБ переживают запрет на выезд из страны © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«Позитивной программы нет, и если наступит время для ее формирования, то окажется, что эта оппозиция очень неоднородна и внутренне противоречива, и даже внутренне враждебна», — считает собеседник издания.

За различными группами оппозиции стоят довольно разные силы, разные группы влияния с очень разными интересами.

«Нынешняя простая картинка противостояния власти и оппозиции обусловлена тем, что со стороны оппозиции пока не идет речь о предложении какой-то внятной альтернативы. Речь идет только о попытке собрать максимальное количество протестующих и сочувствующих протестам, независимо от того, какой они хотят видеть Белоруссию в будущем», — сказал эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.