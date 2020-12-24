По его словам, у белорусской оппозиции нет единой программы. Сейчас оппозиция объединена на основе негатива, связанного с протестом против нынешней системы и лично Лукашенко, а не на основе каких-то позитивных действий.
«Позитивной программы нет, и если наступит время для ее формирования, то окажется, что эта оппозиция очень неоднородна и внутренне противоречива, и даже внутренне враждебна», — считает собеседник издания.
За различными группами оппозиции стоят довольно разные силы, разные группы влияния с очень разными интересами.
«Нынешняя простая картинка противостояния власти и оппозиции обусловлена тем, что со стороны оппозиции пока не идет речь о предложении какой-то внятной альтернативы. Речь идет только о попытке собрать максимальное количество протестующих и сочувствующих протестам, независимо от того, какой они хотят видеть Белоруссию в будущем», — сказал эксперт.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.
Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.
В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.