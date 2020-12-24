Она отметила, что ВLM-протесты носили управляемый ситуативно-политический характер, а левых в политике всегда используют в качестве тарана.
«Что касается разделения штатов по партийному признаку, то мне снова придется разочаровать тех, кто мечтает о новой Гражданской войне в США, так как, по моему глубокому убеждению, такой исход событий исключен», — заявила эксперт.
По мнению Баженовой, разговоры о распаде CША несерьезны, а все значительные изменения в стране зависят от расклада сил в новом Конгрессе.
Республиканцы и демократы будут использовать в борьбе за влияние любые аргументы, но это не означает реализации радикального сценария — демократы вынуждены будут искать варианты межпартийного консенсуса, подчеркнула она.
При этом, по словам Баженовой, нынешняя поддержка Верховным судом демократов не гарантирует им абсолютный контроль политического пространства в дальнейшем.
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