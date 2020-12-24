По мнению писателя и политэксперта Наталии Баженовой, межрасовые и межпартийные противоречия в США едва ли приведут к началу новой гражданской войны. Об этом она сказала в интервью изданию Украина.ру

Она отметила, что ВLM-протесты носили управляемый ситуативно-политический характер, а левых в политике всегда используют в качестве тарана.

«Что касается разделения штатов по партийному признаку, то мне снова придется разочаровать тех, кто мечтает о новой Гражданской войне в США, так как, по моему глубокому убеждению, такой исход событий исключен», — заявила эксперт.

Анатолий Вассерман: Если демократы придут к власти в США, мировую экономику ждет крах © РИА Новости, Александр Натрускин

Республиканцы и демократы будут использовать в борьбе за влияние любые аргументы, но это не означает реализации радикального сценария — демократы вынуждены будут искать варианты межпартийного консенсуса, подчеркнула она.

При этом, по словам Баженовой, нынешняя поддержка Верховным судом демократов не гарантирует им абсолютный контроль политического пространства в дальнейшем.

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