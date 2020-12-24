Баженова отметила, что Трамп «изначально являлся исключением из правил».
По ее мнению, его приход к власти был попыткой разрешить кризис американской политической системы, а на новых выборах все зависело от того, как далеко зайдут демократы в своем стремлении к власти.
Она также напомнила, что прошедшая в США предвыборная гонка отметилась «нелицеприятными фактами».
«Политическая жизнь в США на этом не закончилась, и неизвестно, как демократам их резвость аукнется. Так что и Трампа, и трампизм как идею рано списывать со счетов. Ставки в игре слишком высоки, чтобы дело ограничилось одной-двумя партиями», — заключила Баженова.
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Ранее штаб действующего президента США Дональда Трампа подал в суд иски с заявлением о недобросовестных подсчетах голосов выборщиков в ряде штатов, все они, кроме одного, были отклонены.