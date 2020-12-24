В обществе США широко обсуждают «украденную» Джо Байденом у Дональда Трампа победу, а кандидата от демократов называют «жалким победителем». Об этом сказала в интервью изданию Украина.ру писатель и политэксперт Наталия Баженова

Баженова отметила, что Трамп «изначально являлся исключением из правил».

По ее мнению, его приход к власти был попыткой разрешить кризис американской политической системы, а на новых выборах все зависело от того, как далеко зайдут демократы в своем стремлении к власти.

Злобин ответил, будет ли Трамп отстаивать власть на улицах © AP, Alex Brandon

«Политическая жизнь в США на этом не закончилась, и неизвестно, как демократам их резвость аукнется. Так что и Трампа, и трампизм как идею рано списывать со счетов. Ставки в игре слишком высоки, чтобы дело ограничилось одной-двумя партиями», — заключила Баженова.

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Ранее штаб действующего президента США Дональда Трампа подал в суд иски с заявлением о недобросовестных подсчетах голосов выборщиков в ряде штатов, все они, кроме одного, были отклонены.