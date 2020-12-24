По мнению писателя и политэксперта Наталии Баженовой, трамписты делятся на рациональных и эмоциональных. Об их различиях и привлекающих их чертах политики Дональда Трампа она рассказала в интервью изданию Украина.ру

По словам Баженовой, рациональный, т.е. последовательный и аргументированный, трампизм вполне себя оправдал.

«Во-первых, неприятие транснациональной глобализации и левой культурной революции. Во-вторых, приверженность политике государственного протекционизма. В-третьих, выбор меньшего зла, исходя из наших стратегических интересов», — перечислила она особенности президентства Дональда Трампа.

Трамп - убийца США © РИА Новости, Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк

При этом «эмоциональные трамписты», которые приписывают Трампу и всем республиканцам свои собственные ультраправые и даже ортодоксальные взгляды, приходят к ложным выводам и неоправданным ожиданиям и его поражение на выборах воспринимают как конец света, отметила она.

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