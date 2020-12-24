Сложные условия содержания и транспортировки вакцины Pfizer и связанные с этим расходы не позволят руководству Украины распространить ее по всей стране. Об этом президент Центра стратегических коммуникаций (Россия) Дмитрий Абзалов сказал в интервью изданию Украина.ру

«Сколько смертей — нельзя отказываться!» Украинцы призвали власть закупить российскую вакцину © REUTERS, Dado Ruvic/File Photo

«Плюс к этому сверху добавляем требования к инфраструктуре: я напоминаю, что Pfizer хранится при температуре −70°, необходимо его перевозить при условии, что вытаскивать из контейнера его можно только четыре раза. То есть, по сути, вакцинацию вы можете обеспечить только в нескольких городах, по факту — только в Киеве, потому что в какие-нибудь Сумы ее сложно будет транспортировать», — отметил Абзалов.

При этом он напомнил, что в бюджет Украины заложен всего 91 миллион гривен на вакцинацию.

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