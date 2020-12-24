По его словам, самая льготная цена Pfizer на рынке — $15, то есть $30 за две необходимые дозы, что уже в полтора раза дороже российской вакцины «Спутник».
«Плюс к этому сверху добавляем требования к инфраструктуре: я напоминаю, что Pfizer хранится при температуре −70°, необходимо его перевозить при условии, что вытаскивать из контейнера его можно только четыре раза. То есть, по сути, вакцинацию вы можете обеспечить только в нескольких городах, по факту — только в Киеве, потому что в какие-нибудь Сумы ее сложно будет транспортировать», — отметил Абзалов.
При этом он напомнил, что в бюджет Украины заложен всего 91 миллион гривен на вакцинацию.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.