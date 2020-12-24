«Средние производственные мощности Харькова оцениваются примерно в 500 тысяч в месяц с перспективой увеличения в два раза, то есть в миллион… Соответственно, миллион в месяц — это дополнительные 6 миллионов доз к июлю только на производственной базе предприятия. Шесть миллионов доз — это 3 миллиона пациентов. То есть усилиями только одной харьковской составляющей можно полностью закрыть COVAX (международная программа обеспечения доступности вакцин. — Ред.), который непонятно, когда приедет, плюс надо понимать, что это значительно дешевле», — рассказал эксперт.
Он напомнил, что средняя стоимость «Спутника» на внешних рынках составляет не более $20 за две дозы. Соответственно, Украина, которая в случае сотрудничества избавила бы себя от пошлин, производила бы «Спутник» почти по себестоимости.
Однако, по словам Абзалова, для производства и продажи вакцины необходимо, чтобы она была зарегистрирована на Украине, а этого ожидать не приходится по политическим причинам.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.