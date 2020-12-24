Харьков обладает необходимыми мощностями для совместного производства российской вакцины, но этому препятствует политическая составляющая. Об этом президент Центра стратегических коммуникаций (Россия) Дмитрий Абзалов сказал в интервью изданию Украина.ру

Кирилл Молчанов: Российская вакцина поставила Зеленского в неудобное положение © Facebook, Денис Жарких

Он напомнил, что средняя стоимость «Спутника» на внешних рынках составляет не более $20 за две дозы. Соответственно, Украина, которая в случае сотрудничества избавила бы себя от пошлин, производила бы «Спутник» почти по себестоимости.

Однако, по словам Абзалова, для производства и продажи вакцины необходимо, чтобы она была зарегистрирована на Украине, а этого ожидать не приходится по политическим причинам.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.