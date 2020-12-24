Белорусские протесты вряд ли могут активизироваться из-за улучшения погоды и ухудшения экономической ситуации. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Олег Неменский

Самоизоляция Белоруссии. Как в РБ переживают запрет на выезд из страны © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Иван Тертель выступил перед рабочими предприятия «Гродно Азот» и заявил, что белорусские спецслужбы готовятся к горячей войне. Тертель не исключил, что такой сценарий будет реализовываться весной под прикрытием гуманитарной миссии.

По словам Олега Неменского, протесты в Белоруссии имеют именно политические причины, а не являются социально-экономическими бунтами.

«Да, ситуация в белорусской экономике может существенно ухудшиться, но до актуальных социально-экономических протестов вряд ли ситуация может быстро дорасти, во-вторых, качественно и по организации эти протесты вряд ли будут коррелировать с политическими протестами», — считает эксперт.

При этом такие службы, как Комитет государственной безопасности, должны готовиться к самым разным вариантам, в том числе и к самому худшему.

«Но если мы смотрим на это не как следователи Комитета госбезопасности, а как политологи, то вероятность таких сценариев в целом очень невелика. Хотя в целом то, что ухудшение экономической ситуации может спровоцировать появление новых типов протестов и соответственно придать новое дыхание политическим протестам в течение следующего года, несомненно», — сказал Олег Неменский.

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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.