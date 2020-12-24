Рано или поздно украинский Минздрав сертифицирует российскую вакцину от коронавируса, но зарабатывать на ней будет не государство, а коммерческий сектор. Об этом украинский политолог Кирилл Молчанов сказал в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Абзалов: Зеленский оказался в тупике, так как просит самую важную вещь в мире — вакцину © РИА Новости, Владимир Трефилов The New York Times президент Украины Владимир Зеленский признал, что страна получит вакцину от коронавируса нескоро.

По словам Молчанова, ситуация для Зеленского складывается катастрофически плохая, так как Запад явно намекнул украинскому лидеру, что, раз он выдает Украине транши и кредиты, то Киев должен тратить их на западные вакцины. Кроме того, под внутренним страхом перед националистами и праворадикалами Зеленский побоится на официальном уровне сотрудничать с Россией для закупки на бюджетные средства ее вакцины, отметил политолог.

«Поэтому сейчас наиболее прогнозируемый сценарий, <…> это то, что бюджетные средства будут расходоваться на покупку любых вакцин, но не российских. А на коммерческом уровне <…> не будет никаких препятствий по завозу российской вакцины и реализации ее на коммерческой основе на Украине. То есть ее, наверное, сертифицирует украинский МОЗ, но зарабатывать будет не государство, а коммерческий сектор. Естественно, на этом будут зарабатываться сверхприбыли, потому что ее цена сразу взлетит в разы», — рассказал Молчанов.

Ранее действующий президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому вакцину против COVID-19 начнут поставлять в другие страны лишь после того, как ее получат американцы, а по итогу переговоров с компаниями Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson, разрабатывающими вакцины, стало ясно, что первые коммерческие партии препаратов от коронавируса придут на Украину на несколько месяцев позже, чем ожидалось.

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