Угроза военной операции под прикрытием гуманитарной миссии в Белоруссии может исходить только от Запада. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Олег Неменский

«Будем действовать жестко»: глава КГБ угрожает белорусам «горячей войной» © ctv.by Иван Тертель выступил перед рабочими «Гродно-Азот» и заявил, что белорусские спецслужбы готовятся к горячей войне. Тертель не исключил, что такой сценарий будет реализовываться весной под прикрытием гуманитарной миссии.

«Но если понимать это как гуманитарную военную операцию извне, то понятно, что она может быть только с западной стороны. Но на мой взгляд, это сценарий фантастический, который упоминается скорее с целью запугивания, но вряд ли может рассматриваться как потенциально вероятный», — сказал Олег Неменский.

Хотя в России есть силы, заинтересованные в демократизации белорусской политической системы, открытии белорусского рынка, но гуманитарные интервенции осуществляют государства, а не корпорации.

«Поэтому упрек в «горячей войне» может относиться только к другим государствам, а Россия уж точно не то государство, со стороны которого нынешней белорусской политической системе может исходить такая угроза», — уверен собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.