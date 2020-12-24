Слова главы КГБ Белоруссии Ивана Тертеля о «российских кукловодах» не говорят о серьезных изменениях политической линии в высших эшелонах власти. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Олег Неменский

Самоизоляция Белоруссии. Как в РБ переживают запрет на выезд из страны © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Иван Тертель выступил перед рабочими «Гродно-Азот» и заявил, что «российские кукловоды» пытались провести в Белоруссии цветную революцию.

«В данном случае я бы не видел серьезное изменение политической линии на самом верху. Речь идет скорее об отражении внутренней борьбы в России, которая идет не в политической линии, а в среде крупного капитала по тому, участвовать ли в транзите власти в Белоруссии, или поддерживать нынешнюю систему. Полностью успокоить общественные протесты не получается, а это проявление слабости», — сказал эксперт.

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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.