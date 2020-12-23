«Это Прохор Шаляпин, или мне показалось?» — спросила одна из подписчиц, и певица ответила ей утвердительно.
Кто-то из поклонников Камалии пошутил, что Шаляпину не в первой играть любовь, ведь он был женат на бизнесвумен Ларисе Копенкиной, которая на 28 лет старше его.
Помимо роли в клипе Шаляпин поучаствовал и в записи самого трека, в котором исполнил бэк-вокал.
Певица Камалия является супругой миллиардера, британско-украинского бизнесмена пакистанского происхождения Мохаммада Захура, пара воспитывает двух девочек-двойняшек.
Ранее стало известно, что Дети Камалии дошли до крайности, чтобы привлечь внимание матери.