«Это Прохор Шаляпин, или мне показалось?» — спросила одна из подписчиц, и певица ответила ей утвердительно.

Риелтор из Ялты объяснил, почему крымский отель Ротару обречен
Риелтор из Ялты объяснил, почему крымский отель Ротару обречен
© Бутик-отель Вилла София
Кто-то из поклонников Камалии пошутил, что Шаляпину не в первой играть любовь, ведь он был женат на бизнесвумен Ларисе Копенкиной, которая на 28 лет старше его.

Помимо роли в клипе Шаляпин поучаствовал и в записи самого трека, в котором исполнил бэк-вокал.

Певица Камалия является супругой миллиардера, британско-украинского бизнесмена пакистанского происхождения Мохаммада Захура, пара воспитывает двух девочек-двойняшек.

Ранее стало известно, что Дети Камалии дошли до крайности, чтобы привлечь внимание матери.