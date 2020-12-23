Украинская певица Камалия поделилась с подписчиками новым клипом на свою новогоднюю песню «Метель», где роль ее возлюбленного сыграл российский музыкант. Видео артистка выложила в Instagram 23 декабря

«Это Прохор Шаляпин, или мне показалось?» — спросила одна из подписчиц, и певица ответила ей утвердительно.

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Помимо роли в клипе Шаляпин поучаствовал и в записи самого трека, в котором исполнил бэк-вокал.

Певица Камалия является супругой миллиардера, британско-украинского бизнесмена пакистанского происхождения Мохаммада Захура, пара воспитывает двух девочек-двойняшек.

Ранее стало известно, что Дети Камалии дошли до крайности, чтобы привлечь внимание матери.