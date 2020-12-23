Украинский режиссер Олег Сенцов, ранее отбывавший срок в РФ по обвинению в терроризме, издевательски высказался о похоронах мэра Харькова Геннадия Кернеса. Он написал пост в Facebook 23 декабря, в ответ получив множество комментариев о неуместности и глупости своих слов

На церемонии прощания с Геннадием Кернесом в Харькове собралось несколько тысяч человек. Очередь у Оперного театра из пришедших проститься с мэром составила сотни метров.

«Очень бы хотелось, чтобы похороны Кернеса были окончательными похоронами совка в нашей стране, но для этого понадобится еще много похорон», — написал Сенцов.

Ушёл непобеждённым. На смерть Геннадия Кернеса © Facebook, Геннадий Кернес

При этом большинство комментаторов напомнило Сенцову, что харьковчане пришли проститься с мэром своего города, а режиссер не имеет к этому отношения, и лишь «люди без достоинства и мозгов» не способны промолчать в такой день.

«Я не совок, например, но из таких подонков ничего путного не вышло и не выйдет», «К вам на похороны в очередь не выстроятся», «Сенцов как торговка с совковского рынка», «Где Кернес и где Сенцов. Наверно, там, где его бесталанные фильмы», «Очень бы хотелось, чтобы в Украине вкладывали деньги в хорошее кино, но, к сожалению, для этого нужно ещё много перетерпеть тошнотворного кино и «сенцовщины», «Вам всем не понять, как так можно гордиться городом, в котором ты живешь, и быть благодарным мэру за то, что сколько лет любил город, работал для людей», — написали пользователи в комментариях.

Высказывание Сенцова осудили также многие политики, общественные деятели и журналисты.

В частности, депутат от «Слуги народа» Максим Бужанский напомнил, что Сенцов, «крупный деятель буржуазного искусства, пошёл и выклянчил из нищего бюджета 25 миллионов гривен на свой кинобред». Он добавил, что «всякая ***ь, которая скачет на могилах мёртвых, никогда ничего не сможет дать живым».