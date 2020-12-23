Украина не получила от Ирана документов финального отчета по катастрофе самолета «Международных авиалиний Украины», который был сбит под Тегераном 8 января. Об этом 23 декабря в эфире «Общественного» заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин

«Мы неоднократно слышали от иранской стороны, что отчет готов, что сейчас завершается перевод. Я эти слова слышу последние два месяца чуть ли не каждую неделю, однако документы отсутствуют», — сказал он.

Boeing опубликовал переписку сотрудников о самолетах 737 MAX © РИА Новости, Владимир Сергеев | Перейти в фотобанк

Накануне иранские СМИ сообщили, что Тегеран передал Киеву финальный отчет о причинах катастрофы самолета МАУ. В нем говорится, что самолет был сбит ракетами из-за человеческой ошибки.

Авиакатастрофа Boeing 737 под Тегераном произошла 8 января 2020 года. Катастрофа рейса 752 стала крупнейшей по числу погибших за всю историю украинской авиации и первой в истории авиакомпании МАУ. На борту самолета находились 176 человек — 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли.