«Мы неоднократно слышали от иранской стороны, что отчет готов, что сейчас завершается перевод. Я эти слова слышу последние два месяца чуть ли не каждую неделю, однако документы отсутствуют», — сказал он.
Замминистра добавил, что согласно Чикагской конвенции, если техническое расследование не будет завершено в течение календарного года с момента катастрофы, иранская сторона должна будет обнародовать промежуточный отчет.
Накануне иранские СМИ сообщили, что Тегеран передал Киеву финальный отчет о причинах катастрофы самолета МАУ. В нем говорится, что самолет был сбит ракетами из-за человеческой ошибки.
Авиакатастрофа Boeing 737 под Тегераном произошла 8 января 2020 года. Катастрофа рейса 752 стала крупнейшей по числу погибших за всю историю украинской авиации и первой в истории авиакомпании МАУ. На борту самолета находились 176 человек — 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли.