После победы Евромайдана в Киеве несогласные с госпереворотом депутаты разных уровней собрались на съезд в Харькове. Ожидалась, что на мероприятии выступит отстраненный от власти Янукович, но в последний момент он поменял свои планы.
«Тогда Коломойский мне позвонил и говорит, там твой друг, сепаратист харьковский, собирает съезд. Потом я звонил Гене, чтобы не было никакого съезда в Харькове. До шести утра длились эти переговоры. Коломойский настаивал, чтобы всех разогнали. Объявить всем, что Харьков это Украина, и никаких ХНРов (Харьковская народная республика. — Ред.) быть не может», — заявил Фукс.
По его словам, у Партии регионов был другой сценарий, по которому Кернес должен был выступить на этом съезде и поддержать Януковича. Однако он отказался. Также Фукс рассказал, что вместе с Кернесом они придумали, как бывшему градоначальнику выйти из ситуации. Фукс предложил Кернесу дать комментарий телеканалу «1+1», который связывают с Коломойским, и заявить, что Харьков — это Украина. Так и случилось.
Утром 17 декабря стало известно, что скончался Кернес, который болел COVID-19. С болезнью он сражался четыре месяца. За несколько дней до смерти у бывшего градоначальника отказала вторая почка, и ему подключили диализ. Функции мэра исполняет секретарь местного совета Игорь Терехов. В среду Кернеса отпели в Свято-Благовещенском кафедральном соборе.