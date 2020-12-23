Накануне съезда депутатов юго-восточных областей Украины в Харькове 22 февраля 2014 года, когда туда должен был приехать бывший президент Виктор Янукович, влиятельный украинский олигарх Игорь Коломойский звонил Геннадию Кернесу, чтобы добиться изменения его позиции. Об этом 23 декабря рассказал в интервью «Стране» друг Кернеса, бизнесмен Павел Фукс

После победы Евромайдана в Киеве несогласные с госпереворотом депутаты разных уровней собрались на съезд в Харькове. Ожидалась, что на мероприятии выступит отстраненный от власти Янукович, но в последний момент он поменял свои планы. «Съезд проигравших» — как это было пять лет назад в Харькове. Записки очевидца © mediaport.ua

«Тогда Коломойский мне позвонил и говорит, там твой друг, сепаратист харьковский, собирает съезд. Потом я звонил Гене, чтобы не было никакого съезда в Харькове. До шести утра длились эти переговоры. Коломойский настаивал, чтобы всех разогнали. Объявить всем, что Харьков это Украина, и никаких ХНРов (Харьковская народная республика. — Ред.) быть не может», — заявил Фукс.

По его словам, у Партии регионов был другой сценарий, по которому Кернес должен был выступить на этом съезде и поддержать Януковича. Однако он отказался. Также Фукс рассказал, что вместе с Кернесом они придумали, как бывшему градоначальнику выйти из ситуации. Фукс предложил Кернесу дать комментарий телеканалу «1+1», который связывают с Коломойским, и заявить, что Харьков — это Украина. Так и случилось.

Утром 17 декабря стало известно, что скончался Кернес, который болел COVID-19. С болезнью он сражался четыре месяца. За несколько дней до смерти у бывшего градоначальника отказала вторая почка, и ему подключили диализ. Функции мэра исполняет секретарь местного совета Игорь Терехов. В среду Кернеса отпели в Свято-Благовещенском кафедральном соборе.