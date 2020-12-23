«Хорошему актеру не мешает даже самый блестящий режиссерский замысел», — пошутила Кравченко.
Татьяна Кравченко — заслуженная артистка РСФСР, народная артистка Российской Федерации. Несмотря на то что артистка окончила МХАТ еще в 1976 году и с тех пор сыграла десятки ролей в театре, а потом и в кино, настоящий успех и народная любовь пришли к ней только в 2008 году, когда на экраны вышел первый сезон украинского комедийного сериала «Сваты».
Всего у ситкома шесть сезонов, в 2020 году начались съемки седьмого, но работу пришлось свернуть из-за карантина, и пока никаких сроков выхода в свет новых серий продюсеры не называют.
Издание Украина.ру ранее опубликовало информацию о том, что Звезда «Сватов» унизила русских бабушек, сравнив с украинскими.