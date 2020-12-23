Звезда сериала «Сваты» Татьяна Кравченко поделилась с фанатами рецептом успеха на съемочной площадке, который применим практически к любой профессии. Соответствующую публикацию актриса сделала в Instagram 22 декабря

«Хорошему актеру не мешает даже самый блестящий режиссерский замысел», — пошутила Кравченко.

Татьяна Кравченко — заслуженная артистка РСФСР, народная артистка Российской Федерации. Несмотря на то что артистка окончила МХАТ еще в 1976 году и с тех пор сыграла десятки ролей в театре, а потом и в кино, настоящий успех и народная любовь пришли к ней только в 2008 году, когда на экраны вышел первый сезон украинского комедийного сериала «Сваты».

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Издание Украина.ру ранее опубликовало информацию о том, что Звезда «Сватов» унизила русских бабушек, сравнив с украинскими.