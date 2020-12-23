Генеральный директор Национальной ассоциации телерадиовещателей Александр Широких сказал, что YouTube в России могут закрыть, сообщает агентство РИА Новости 23 декабря

Хинштейн сравнил блокировку YouTube с ядерным ударом по США © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

«Но тем не менее тучи сгущаются. Мы видим инициативы депутатов Госдумы, и мы понимаем, что вероятность того, что дни YouTube сочтены, имеет место быть, поэтому диверсифицируйте площадки, пользуйтесь российскими, не окажитесь в ситуации "Царьграда", когда весь контент был только на YouTube», — призвал Широких.

Он напомнил, что видеохостинг стал лидером по распространению фейков в России, при этом блокируя тех, кто руководству платформы по каким-то причинам не выгоден. Так, за последнее время YouTube заблокировал аккаунт телеканала «Царьград» и фильм о Беслане журналиста Александра Рогаткина. Также платформа блокировала фильм о катастрофе малайзийского Boeing над Донбассом на канале издания Украина.ру.

Также российские СМИ в последнее время активно сталкивались с цензурой различных западных интернет-платформ. Так, заблокированными оказались еще агентства Anna News и News Front, телеканал «Крым 24». В общей сложности около 200 русскоязычных каналов. Роскомназдор признал YouTube лидером по распространению фейковых новостей.

В качестве ответной меры Госдума приняла закон, предусматривающий наказание за ограничение доступа к информации по расовой, национальной и политической принадлежности. Это значит, платформам будет грозить штраф, блокировка или замедление трафика.