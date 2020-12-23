Нет смысла всерьез говорить о вмешательстве российских хакеров в избирательный процесс в США без убедительных доказательств, особенно учитывая реальное положение дел в стране. Об этом сказала в интервью изданию Украина.ру писатель и политэксперт Наталия Баженова

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