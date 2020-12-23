Сейчас такие обвинения напоминают попытку переложить проблему с больной головы на здоровую, подчеркнула эксперт.
Особенно неуместно они звучат на фоне того, отметила Баженова, что, по мнению многих американцев, причиной резкого падения доверия к избирательной системе США стал сговор либеральных медиа и IT-монополистов, которые помогли демократам получить нужный результат.
Она обратила внимание, что с учетом крайней напряженности в российско-американских отношениях наивно полностью исключать взаимную киберактивность, но обвинения в адрес российской стороны во вмешательстве в избрание Трампа ничем не подтвердились.
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