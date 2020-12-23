Бизнесмен Павел Фукс рассказал, как во время Майдана влиятельный украинский олигарх Игорь Коломойский выразил готовность защитить бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса от политического преследования. Об этом 23 декабря он рассказал в интервью «Стране»

По словам Фукса, во время Майдана Кернес прилетел к нему в Москву и попросил его связаться с Коломойским, поскольку тот не отвечал на его звонки. Фукс позвонил Коломойскому и попросил о встрече. Позднее по приглашению Коломойского Кернес и Фукс прибыли в Женеву.

«Коломойский прямо при нас позвонил одному очень популярному бывшему премьер-министру и спросил, есть ли у них к Кернесу претензии. Коломойский сказал: "Если у вас есть к Кернесу какие-то реальные вопросы — сажайте его в тюрьму и делайте что хотите. А если у вас ничего на него нет и вы будете высасывать проблему из пальца — я буду его защищать"», — заявил он.

Кернес умер. Что изменит смерть мэра Харькова © РИА Новости, Игорь Чекачков | Перейти в фотобанк

Ранее Фукс также рассказал, что в Харькове 22 февраля 2014 года, когда туда должен был приехать бывший президент Украины Виктор Янукович, Коломойский звонил Кернесу, чтобы добиться изменения его позиции.

Утром 17 декабря стало известно, что скончался Кернес, который болел COVID-19. С болезнью он сражался четыре месяца. За несколько дней до смерти у бывшего градоначальника отказала вторая почка и ему подключили диализ.

Функции мэра исполняет секретарь местного совета Игорь Терехов.

В среду, 23 декабря, Кернеса отпели в Свято-Благовещенском кафедральном соборе.