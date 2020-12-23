Глава оппозиционной партии «Светлая Армения» Эдмон Марукян предложил основать в Армении вторую военную базу с местом дислокации в граничащей с Азербайджаном Сюникской области. Об этом 23 декабря сообщает Sputnik

Россия укрепляет военную базу в Таджикистане © Maxime H / flickr

«Следовательно, в связи с возникшими в Сюнике вызовами мы должны срочно начать переговоры с РФ и предложить основать военную базу в Сюникской области. То есть в Армении в этом случае будут две российские военные базы… В противном случае, даже если мы потратим весь госбюджет на восстановление вооруженных сил, самостоятельно противостоять вызовам не сможем», — сказал Марукян.

Он добавил, что при наличии военной базы в Сюнике будет легче решать вопросы обеспечения дислоцированного в Карабахе российского миротворческого контингента.

Ранее в армянском МИД заявили, что Армения и Азербайджан уточнили пункты дислокации временных боевых позиций согласно трехстороннему соглашению о перемирии в Карабахе. Это связано с необходимостью демаркации части границы с Азербайджаном после того, как под контроль Баку отошли ряд территорий, ранее входивших в состав непризнанной Нагорно-Карабахской республики и граничащих с Арменией. Жители приграничных населенных пунктов Сюникской области считают, что дислокация новых боевых постов азербайджанской армии угрожает их безопасности. Они проводят акции протеста с блокированием улиц, требуя обеспечить их безопасность в процессе демаркации границы.