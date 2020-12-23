По его словам, после эскалации конфликта в Карабахе под угрозой оказались города и села Сюника, и на этом фоне Азербайджан увеличил свой военный бюджет 2021 года на 550 миллионов долларов, доведя его до 2,7 миллиарда.
«Следовательно, в связи с возникшими в Сюнике вызовами мы должны срочно начать переговоры с РФ и предложить основать военную базу в Сюникской области. То есть в Армении в этом случае будут две российские военные базы… В противном случае, даже если мы потратим весь госбюджет на восстановление вооруженных сил, самостоятельно противостоять вызовам не сможем», — сказал Марукян.
Он добавил, что при наличии военной базы в Сюнике будет легче решать вопросы обеспечения дислоцированного в Карабахе российского миротворческого контингента.
Ранее в армянском МИД заявили, что Армения и Азербайджан уточнили пункты дислокации временных боевых позиций согласно трехстороннему соглашению о перемирии в Карабахе. Это связано с необходимостью демаркации части границы с Азербайджаном после того, как под контроль Баку отошли ряд территорий, ранее входивших в состав непризнанной Нагорно-Карабахской республики и граничащих с Арменией. Жители приграничных населенных пунктов Сюникской области считают, что дислокация новых боевых постов азербайджанской армии угрожает их безопасности. Они проводят акции протеста с блокированием улиц, требуя обеспечить их безопасность в процессе демаркации границы.