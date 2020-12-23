Скончавшегося от последствий коронавируса бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса, вероятно, заразила домработница. Об этом 23 декабря рассказал в интервью «Стране» друг Кернеса, бизнесмен Павел Фукс

«Говорят, что домработница. Ходила вокруг да около, кашляла в маске. Гена был в этом плане довольно беспечным. Выходил на улицу абсолютно без маски», — рассказал он.

По словам Фукса, для Кернеса было важно показать, что он не боится пандемии, поскольку не хотел останавливать жизнедеятельность города. «Бренд Харькова»: Кернеса планируют увековечить © Facebook, Геннадий Кернес | Facebook, Геннадий Кернес | Перейти в фотобанк

Утром 17 декабря стало известно, что скончался Кернес, который болел COVID-19. С болезнью он сражался четыре месяца. За несколько дней до смерти у бывшего градоначальника отказала вторая почка и ему подключили диализ. Функции мэра исполняет секретарь местного совета Игорь Терехов. В среду, 23 декабря, Кернеса отпели в Свято-Благовещенском кафедральном соборе.

Депутат Рады от «Слуги народа» Максим Бужанский подчеркнул абсурд того, что на похоронах Кернеса запретили участие военных под предлогом неофициальности церемонии. Также на прощание прибыл мэр Киева Виталий Кличко, который делал селфи со своими поклонниками.