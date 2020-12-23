Идею отставки президента Украины Владимира Зеленского поддерживают почти 40% украинцев. Об этом свидетельствуют опубликованные 23 декабря данные опроса социологической группы «Рейтинг»

Визит к Варфоломею. Зеленский перед выборами «занял» рейтинг у Вселенского патриарха © REUTERS, Nicholas Manginas/Ecumenical Patriarchate

Ранее сообщалось: если бы президентские выборы состоялись в середине декабря, больше всего голосов получил бы действующий президент Украины Владимир Зеленский. При этом рейтинг Зеленского продолжал снижаться в течение последних месяцев. В начале сентября за него планировали голосовать 29% респондентов.

Опрос провели 16-20 декабря среди двух тысяч респондентов по всей Украине методом личного формализованного интервью.