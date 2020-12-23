«Идею отставки президента и назначения досрочных выборов главы государства респонденты больше не поддерживают (58%), чем поддерживают (39%). С другой стороны, идею роспуска парламента и досрочные перевыборы поддерживают больше (58%), чем не поддерживают (39%). Инициативу отставки правительства поддерживают 60% опрошенных, не поддерживают — 35%», — говорится в результатах опроса.
Ранее сообщалось: если бы президентские выборы состоялись в середине декабря, больше всего голосов получил бы действующий президент Украины Владимир Зеленский. При этом рейтинг Зеленского продолжал снижаться в течение последних месяцев. В начале сентября за него планировали голосовать 29% респондентов.
Опрос провели 16-20 декабря среди двух тысяч респондентов по всей Украине методом личного формализованного интервью.