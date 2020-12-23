Украинская исполнительница в стиле рэп Аlyona Аlyona заявила, что приняла себя, поэтому больше не комплексует из-за растительности на лице. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram 22 декабря

Артистка решила довести тему до абсурда и сделала два снимка с использованием масок в соцсетях, а именно — сфотографировалась с мужской бородой и усами.

«Женщина так много всего скрывает за своими волосами. Раны, образы, память о прошлом и надежды на будущее, а также разбитое сердце. А что, если волосы растут на лице? И ты понимаешь, что ты не такая как все. Это как затяжка на колготках, как треснувший ноготь. Ты живешь с этим час, или день, или год, и постоянно об этом думаешь», — написала певица.

По ее словам, существует множество способов избавиться от ненавистной растительности на лице и только один перестать о ней думать — принятие себя. Именно так, говорит Аlyona Аlyona, поступила она сама.

Аlyona Аlyona, по паспорту Алена Савриненко, украинская хип-хоп- и рэп-исполнительница, которая еще совсем недавно работала воспитателем в детском саду. На данный момент артистка включена в список самых интересных новых исполнителей из Европы по версии The New York Times.

Девушка проповедует бодипозитив, то есть принятие своего тела, какое оно есть, в том числе с лишним весом. Людям, которые смеются и издеваются над недостатками других людей рэперша посвятила свою песню «Буллинг».

Ранее издание Украина.ру опубликовало другую новость про эту исполнительницу: Ребенок бился головой ради подарка от украинской рэперши.