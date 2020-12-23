Российский список санкционных товаров может пополнить железнодорожная техника украинского производства. Об этом сообщает «Коммерсант» 23 декабря

К списку украинских товаров, попавших под санкции РФ согласно постановлению правительства от декабря 2018 года, могут добавить железнодорожные цельнокатаные колеса (ЦКК), колесные пары, заготовки, оси, а также крупное вагонное литье — боковые рамы и надрессорные балки.

О возможном запрете импорта колес ранее писал РБК, в правительстве и Минпромторге отказались от комментариев.

Ранее железнодорожная техника не попадала в санкционные списки.

В январе 2021 года истекают заградительные пошлины в 34,22% против импорта колес производства украинского «Интерпайпа», принадлежащего украинскому олигарху Виктору Пинчуку.

Украина готовит новые санкции против России © Андрей Лубенский

«Несмотря на то что доля продукции украинских предприятий является значительно более низкой, чем у российских производителей (не более 10-15% отдельных сегментов рынка), такая продукция (ЦКК, боковые рамы тележек, оси колесных пар, иная подобная продукция) по-прежнему востребована потребителями», — заявили представители СОЖТ.

Как отмечает ассоциация операторов, с 2018 года произошел трехкратный рост цены на ЦКК из-за действий «доминирующих российских производителей (ВМЗ и «Евраз Холдинг», занимающих более 80% рынка), а также введения по их инициативе заградительных пошлин на ввоз ЦКК из Украины на территорию ЕАЭС».

Украина занимает основную долю на рынке поставок железнодорожных колес в ЕАЭС. В 2019 году объем импорта достиг $270 млн, в январе-октябре 2020 года — $150 млн.

Ранее действие пошлины приостановили почти на год, но в июле ее вновь ввели. В Евразийской экономической комиссии отказались сообщить, будет ли пошлина возобновлена после 21 января 2021 года.