Отмечается, что таких изданий на Украине осталось всего восемь. Мужчина нанял курьера, который должен был вывезти раритетное издание через пункт пропуска «Ягодин».

История одного издания. Как на русские деньги в Швейцарии контрабандный «Кобзарь» напечатали
История одного издания. Как на русские деньги в Швейцарии контрабандный «Кобзарь» напечатали
© НТУУ "КПИ"

«По предварительным выводам экспертов, изъятое издание "Кобзаря" является одной из последних прижизненных публикаций автора и на аукционах в Европе может стоить от 50 тысяч долларов США. Сейчас в Украине, по официальным данным, осталось только 8 экземпляров такого издания, и они являются культурной и исторической ценностью для нашей страны», — говорится в сообщении.

Также у контрабандиста выявили более 200 серебряных монет и украшений времен кельтской и Римской культур.

Изъятое раритетное издание и предметы старины будут направлены на проведение экспертного исследования. По его результатам фигурантам планируется сообщить о подозрении. После завершения расследования изъятые культурные ценности планируют передать в Музейный фонд Украины.    