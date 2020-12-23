Житель Киева по заказу европейских клиентов хотел незаконно вывезти уникальное издание «Кобзаря» украинского поэта и прозаика Тараса Шевченко, которое он издал при жизни в 1860 году. Об этом 23 декабря сообщила Служба безопасности Украины на своем сайте

Отмечается, что таких изданий на Украине осталось всего восемь. Мужчина нанял курьера, который должен был вывезти раритетное издание через пункт пропуска «Ягодин». История одного издания. Как на русские деньги в Швейцарии контрабандный «Кобзарь» напечатали © НТУУ "КПИ"

«По предварительным выводам экспертов, изъятое издание "Кобзаря" является одной из последних прижизненных публикаций автора и на аукционах в Европе может стоить от 50 тысяч долларов США. Сейчас в Украине, по официальным данным, осталось только 8 экземпляров такого издания, и они являются культурной и исторической ценностью для нашей страны», — говорится в сообщении.

Также у контрабандиста выявили более 200 серебряных монет и украшений времен кельтской и Римской культур.

Изъятое раритетное издание и предметы старины будут направлены на проведение экспертного исследования. По его результатам фигурантам планируется сообщить о подозрении. После завершения расследования изъятые культурные ценности планируют передать в Музейный фонд Украины.