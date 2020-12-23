«Президент может сформировать переходное правительство или запустить процедуру досрочных выборов [в парламент]. Переходное правительство тоже приведет к досрочным выборам, но мы обеспечим работу всех институтов государства», — предложил Додон.
Он подчеркнул, что решение нужно будет принимать Санду, однако поддерживающая его Партия социалистов готова к переговорам по обоим вариантам.
В среду, 23 декабря, на брифинге премьер Молдавии Ион Кику заявил, что уходит в отставку для проведения досрочных парламентских выборов. Он пообещал обсудить с Санду, как будет работать правительство до назначения нового кабмина, а после выступить с заявлением.
Ранее и сам Додон, и его преемница считали роспуск парламента единственным выходом из политического кризиса. Однако в условиях пандемии и экономического кризиса оставлять зимой страну без кабмина Додон считает неправильным.
Согласно местному законодательству, отставка премьера предполагает автоматический уход правительства в отставку. Президент Молдавии должен инициировать переговоры с парламентскими фракциями, чтобы выбрать кандидата на пост премьер-министра. У депутатов будет 45 дней, чтобы сформировать новый кабмин. В противном случае президент может распустить парламент и назначить дату досрочных выборов.