Действующий президент Молдавии Игорь Додон заявил, что его преемница Майя Санду после отставки премьера Иона Кику может сформировать переходное правительство или запустить процедуру подготовки к роспуску парламента. Об этом 23 декабря сообщает РИА Новости

Додон призвал Санду не делать едких заявлений по России © РИА Новости, Евгения Новоженина | Перейти в фотобанк

Он подчеркнул, что решение нужно будет принимать Санду, однако поддерживающая его Партия социалистов готова к переговорам по обоим вариантам.

В среду, 23 декабря, на брифинге премьер Молдавии Ион Кику заявил, что уходит в отставку для проведения досрочных парламентских выборов. Он пообещал обсудить с Санду, как будет работать правительство до назначения нового кабмина, а после выступить с заявлением.

Ранее и сам Додон, и его преемница считали роспуск парламента единственным выходом из политического кризиса. Однако в условиях пандемии и экономического кризиса оставлять зимой страну без кабмина Додон считает неправильным.

Согласно местному законодательству, отставка премьера предполагает автоматический уход правительства в отставку. Президент Молдавии должен инициировать переговоры с парламентскими фракциями, чтобы выбрать кандидата на пост премьер-министра. У депутатов будет 45 дней, чтобы сформировать новый кабмин. В противном случае президент может распустить парламент и назначить дату досрочных выборов.