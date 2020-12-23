Австрия осуждает притеснения и задержания журналистов в Белоруссии. Об этом 23 декабря сообщили в Twitter австрийского Министерства иностранных дел (МИД)

Хаос и передел сфер влияния: журналист сказал, что ждет Белоруссию после Лукашенко © БелТА | БелТА | Перейти в фотобанк

По данным Белорусской ассоциации журналистов, за время выборов и поствыборный период жертвами преследования в стране стали 390 журналистов, из которых 77 прошли через административный арест. По ее информации, в настоящее время в заключении как по административным, так и по уголовным делам находятся 12 журналистов.

После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская.