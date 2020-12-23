«Австрия категорически осуждает притеснения и задержания журналистов и сотрудников СМИ в Белоруссии. Свободу СМИ и выражения необходимо защищать без условий», — говорится в материале ведомства.
По данным Белорусской ассоциации журналистов, за время выборов и поствыборный период жертвами преследования в стране стали 390 журналистов, из которых 77 прошли через административный арест. По ее информации, в настоящее время в заключении как по административным, так и по уголовным делам находятся 12 журналистов.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская.