Депутат Рады от «Слуги народа» Максим Бужанский заявил, что на похоронах бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса запретили участие военных под предлогом, который не помешал с почестями похоронить последнего эсэсовца из дивизии «Галичина». Об этом 23 декабря он написал у себя в Telegram-канале

«Участие военных харьковского гарнизона в похоронах Кернеса отменили под предлогом того, что это неофициальная церемония. Я немного извиняюсь, но получается немного странно. В похоронах эсэсовцев из "Галичины" военным принимать участие можно, никого не беспокоит. А в похоронах Кернеса нет? Серьёзно? Тут ничего не перепутали местами, нет?» — написал он.

Ушёл непобеждённым. На смерть Геннадия Кернеса © Facebook, Геннадий Кернес Геннадия Кернеса, который скончался от осложнений после коронавируса, отпели в Свято-Благовещенском кафедральном соборе. В настоящее время продолжается прощание в фойе оперного театра.

Утром в четверг стало известно, что скончался Кернес, который болел COVID-19. С болезнью он сражался четыре месяца. За несколько дней до смерти у бывшего градоначальника отказала вторая почка, и ему подключили диализ. Функции мэра исполняет секретарь местного совета Игорь Терехов.

В январе в Ивано-Франковске в возрасте 99 лет скончался бывший командир батальона дивизии СС «Галичина», почетный гражданин этого города Михаил Мулык. На церемонии прощания рядом с гробом был выставлен почетный караул в форме украинских коллаборационистов и черно-красные нацистские знамена.