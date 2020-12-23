Подольская пожаловалась на то, что все-таки очень устает. Особенно сложно певице дается полная несвобода, связанная с тем, что ребенку требуется внимание круглосуточно. Несмотря на это, она посоветовала таким же мамам, как она сама, не расстраиваться.
«Пусть под вечер ты превращаешься в одну сплошную и бесконечную сисю, но ты знаешь, что так сейчас надо, это ненадолго, потом будешь вспоминать. Эти волшебные звуки и запахи в сердце навсегда», — сказала артистка.
Уроженка города Могилева Наталья Подольская с 2010 года замужем за музыкантом Владимиром Пресняковым, у них двое детей: 5-летний Артемий и Иван, который появился на свет 22 октября 2020 года. У Преснякова есть еще один ребенок от первого брака с певицей Кристиной Орбакайте Никита, ему сейчас 29 лет.
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