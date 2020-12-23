Певица белорусского происхождения Наталья Подольская поздравила своего младшего сына Ивана с маленькой, но очень приятной датой - 2 месяца со дня рождения, а заодно рассказала о полной несвободе матерей. Соответствующий пост артистка выложила в Instagram 22 декабря

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«Пусть под вечер ты превращаешься в одну сплошную и бесконечную сисю, но ты знаешь, что так сейчас надо, это ненадолго, потом будешь вспоминать. Эти волшебные звуки и запахи в сердце навсегда», — сказала артистка.

Уроженка города Могилева Наталья Подольская с 2010 года замужем за музыкантом Владимиром Пресняковым, у них двое детей: 5-летний Артемий и Иван, который появился на свет 22 октября 2020 года. У Преснякова есть еще один ребенок от первого брака с певицей Кристиной Орбакайте Никита, ему сейчас 29 лет.

Ранее Подольскую захейтили как плохую мать.