Родился 21 января 1983 года в городе Дебальцево Донецкой области.
Окончил исторический факультет Донецкого национального университета.
С 2000 года жил в Донецке. Работал в аппарате Донецкого городского совета (главный специалист управления), в агентстве по туризму.
Участвовал в митингах, организации ДНР и проведении референдума о самоопределении Донбасса 11 мая.
Был командиром «Народного ополчения Донбасса», активистом ДОО «Донбасская Русь», организатор «Русских маршей» в Донецке. Сопредседатель первого правительства ДНР, организатор депутатской группы «Новороссия».
Депутат Народного Совета ДНР. Председатель комитета по образованию, науке и культуре.
С 2014 года находится в санкционных списках США, ЕС и их сателлитов.