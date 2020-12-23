Депутат I и II созывов Народного Совета ДНР, историк и публицист

Родился 21 января 1983 года в городе Дебальцево Донецкой области.

Окончил исторический факультет Донецкого национального университета.

С 2000 года жил в Донецке. Работал в аппарате Донецкого городского совета (главный специалист управления), в агентстве по туризму.

Руденко: «Ополченцы лишь отвечают на обстрелы с украинской стороны» © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

Был командиром «Народного ополчения Донбасса», активистом ДОО «Донбасская Русь», организатор «Русских маршей» в Донецке. Сопредседатель первого правительства ДНР, организатор депутатской группы «Новороссия».

Депутат Народного Совета ДНР. Председатель комитета по образованию, науке и культуре.

С 2014 года находится в санкционных списках США, ЕС и их сателлитов.