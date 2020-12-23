Украинский кинорежиссер и сценарист

Олег Геннадиевич Сенцов родился 13 июля 1976 года в Симферополе.

В 1998 году окончил крымский филиал Киевского государственного экономического университета.

Был совладельцем компьютерного клуба.

В 2011 году на собственные средства снял фильм «Гамер», отмеченный премиями на ряде кинофестивалей.

В 2013 году при финансовой поддержке правительства Украины начал съемки фильма «Носорог» о 1990-х гг.

В 2014 году был активистом Автомайдана. Выступил против присоединения Крыма к России, участвовал в движении «За единую Украину».

Пустышка: Олег Сенцов как политический фантом © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

На основании показаний сообщников ему предъявили обвинения в создании террористического сообщества, совершении двух террористических актов, приготовлении к совершению двух террористических актов, а также в двух эпизодах незаконного оборота оружия и взрывчатых веществ.

Приговорен к 20 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, этапирован в Якутию для отбывания наказания.

В колонии объявил голодовку, требуя освобождения 64 украинских политзаключенных.

Ряд режиссеров и общественных организаций выступили в его поддержку и требовали его освобождения.

«Поедем в номера». Олег Сенцов в роли Кисы Воробьянинова © president.gov.ua

В сентябре 2019 года Сенцов был освобожден в рамках обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.

Участвовал в протестных акциях в Киеве, в частности требуя освобождения военнослужащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива, осужденного в Италии на 24 года за содействие умышленному убийству итальянского фотожурналиста Андреа Роккелли.

Представлял свои книги на книжных фестивалях в Европе.

Объявил, что планирует создать общественную организацию, занимающуюся в том числе правозащитной деятельностью.

В сентябре 2020 года заявил о продолжении работы над картиной «Носорог».

*Деятельность организации запрещена в РФ