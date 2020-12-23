Олег Геннадиевич Сенцов родился 13 июля 1976 года в Симферополе.
В 1998 году окончил крымский филиал Киевского государственного экономического университета.
Был совладельцем компьютерного клуба.
В 2011 году на собственные средства снял фильм «Гамер», отмеченный премиями на ряде кинофестивалей.
В 2013 году при финансовой поддержке правительства Украины начал съемки фильма «Носорог» о 1990-х гг.
В 2014 году был активистом Автомайдана. Выступил против присоединения Крыма к России, участвовал в движении «За единую Украину».
В мае 2014 года среди членов диверсионной группы, предположительно действовавших по указанию «Правого сектора»*, был задержан по подозрению в терроризме и подготовке терактов в Ялте, Симферополе и Севастополе.
На основании показаний сообщников ему предъявили обвинения в создании террористического сообщества, совершении двух террористических актов, приготовлении к совершению двух террористических актов, а также в двух эпизодах незаконного оборота оружия и взрывчатых веществ.
Приговорен к 20 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, этапирован в Якутию для отбывания наказания.
В колонии объявил голодовку, требуя освобождения 64 украинских политзаключенных.
Ряд режиссеров и общественных организаций выступили в его поддержку и требовали его освобождения.
В сентябре 2018 года Европейская народная партия (ЕНП), являющаяся крупнейшей фракцией Европарламента, выдвинула Сенцова на премию имени Сахарова. В октябре ее ему присудили, вручили двоюродной сестре Сенцова.
В сентябре 2019 года Сенцов был освобожден в рамках обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.
Участвовал в протестных акциях в Киеве, в частности требуя освобождения военнослужащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива, осужденного в Италии на 24 года за содействие умышленному убийству итальянского фотожурналиста Андреа Роккелли.
Представлял свои книги на книжных фестивалях в Европе.
Объявил, что планирует создать общественную организацию, занимающуюся в том числе правозащитной деятельностью.
В сентябре 2020 года заявил о продолжении работы над картиной «Носорог».
*Деятельность организации запрещена в РФ