На снимке звезда в салоне красоты с салатом в руках и пакетом на голове. Какую именно процедуру она решила сделать на своих волосах, артистка умолчала.
«Так нравится эта предновогодняя суета, которая охватывает всех нас перед праздниками — купить подарки, украсить дом (и себя тоже)», — подписала снимок исполнительница.
«Вшей травите?», «Что за мусорный пакет напялили себе на голову?», «Травим тараканов в голове, чтобы на Новый год вели себя спокойнее», — отреагировали пользователи.
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