Украинская певица Настя Каменских, которая часто выкладывает в сети откровенные снимки, решила показать своим подписчикам что-то еще более интимное. Соответствующее фото она опубликовала в Instagram 22 декабря

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«Так нравится эта предновогодняя суета, которая охватывает всех нас перед праздниками — купить подарки, украсить дом (и себя тоже)», — подписала снимок исполнительница.

«Вшей травите?», «Что за мусорный пакет напялили себе на голову?», «Травим тараканов в голове, чтобы на Новый год вели себя спокойнее», — отреагировали пользователи.

Ранее издание Украина.ру опубликовало новость «Жалко, что ли?»: Каменских подставила мягкое место Данилко.