Белорусский политолог, директор белорусского аналитического центра «Актуальная концепция»

Александр Шпаковский родился в 1984 году в Минске.

В 2007 году окончил исторический факультет Белорусского государственного педагогического университета им. Максима Танка со специализацией «история и религиоведение».

В 2011 году окончил юридический факультет Белорусского государственного университета.

Александр Шпаковский: Байден попытается включить Белоруссию в «ошейник» вокруг России © РИА Новости, Владимир Трефилов

В сотрудничестве с МВД и генеральной прокуратурой Белоруссии участвовал в разработке белорусского антинаркотического законодательства.

Стажировался по вопросам избирательных технологий, безопасности, международных отношений, экономики, информационно-аналитической работы в рамках образовательных программ органов государственного управления и неправительственных организаций США, ЕС, КНР, Российской Федерации, международных организаций ОБСЕ и ОДКБ.

Эксперт информационного штаба белорусского Центризбиркома во время выборов президента в 2015-м и парламентских выборов 2016-го.

Впервые в публичном пространстве предложил использовать переговорную площадку в Минске для организации процесса мирного урегулирования локального конфликта на территории Украины, ввел в оборот термин «миротворческая миссия белорусской дипломатии».



Александр Шпаковский о закрытых границах Белоруссии и вечной дружбе с Россией © РИА Новости, Владимир Трефилов

Член Белорусского союза журналистов, постоянный колумнист белорусской редакции Sputnik.

Эксперт научно-экспертной группы при государственном секретариате Совета Безопасности Республики Беларусь.

Член команды проекта «Цитадель», нацеленного на сферу информационной безопасности.