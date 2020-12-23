Александр Шпаковский родился в 1984 году в Минске.
В 2007 году окончил исторический факультет Белорусского государственного педагогического университета им. Максима Танка со специализацией «история и религиоведение».
В 2011 году окончил юридический факультет Белорусского государственного университета.
В период с 2009 по 2016 год координировал работу гражданской кампании против наркотиков «Антимак».
В сотрудничестве с МВД и генеральной прокуратурой Белоруссии участвовал в разработке белорусского антинаркотического законодательства.
Стажировался по вопросам избирательных технологий, безопасности, международных отношений, экономики, информационно-аналитической работы в рамках образовательных программ органов государственного управления и неправительственных организаций США, ЕС, КНР, Российской Федерации, международных организаций ОБСЕ и ОДКБ.
Эксперт информационного штаба белорусского Центризбиркома во время выборов президента в 2015-м и парламентских выборов 2016-го.
Впервые в публичном пространстве предложил использовать переговорную площадку в Минске для организации процесса мирного урегулирования локального конфликта на территории Украины, ввел в оборот термин «миротворческая миссия белорусской дипломатии».
Директор неправительственного аналитического центра «Актуальная концепция».
Член Белорусского союза журналистов, постоянный колумнист белорусской редакции Sputnik.
Эксперт научно-экспертной группы при государственном секретариате Совета Безопасности Республики Беларусь.
Член команды проекта «Цитадель», нацеленного на сферу информационной безопасности.