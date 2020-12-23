Бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса, который скончался от осложнений после коронавируса, отпели в Свято-Благовещенском кафедральном соборе. Об этом 23 декабря сообщает «Бабель»

Кернес умер. Что изменит смерть мэра Харькова © РИА Новости, Игорь Чекачков | Перейти в фотобанк

Кернеса похоронят на городском кладбище. Могила будет расположена напротив захоронений бывших председателей Харьковской облгосадминистрации Александра Масельского и Евгения Кушнарева.

«Проститься с Геннадием Кернесом пришли многие. У оперного театра — очереди. По оценке нашего корреспондента — двести-триста человек. На церемонию приехал мэр Киева Виталий Кличко, а еще Михаил Добкин, Евгений Мураев и Вадим Новинский», — говорится в материале.

На сайте Харьковского горсовета зарегистрировали несколько петиций — просят переименовать в честь Кернеса аэропорт и улицы.

Утром в четверг стало известно, что скончался мэр Харькова, который болел COVID-19. С болезнью он сражался четыре месяца. За несколько дней до смерти у бывшего градоначальника отказала вторая почка и ему подключили диализ. Функции мэра исполняет секретарь местного совета Игорь Терехов. Исполняющий обязанности мэра не позднее чем на пятнадцатый день после смерти городского главы должен обратиться в парламент с ходатайством о назначении внеочередных выборов.