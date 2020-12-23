Прощание продолжается в фойе оперного театра. В городе частично закрыли движение по центральным улицам.
Кернеса похоронят на городском кладбище. Могила будет расположена напротив захоронений бывших председателей Харьковской облгосадминистрации Александра Масельского и Евгения Кушнарева.
«Проститься с Геннадием Кернесом пришли многие. У оперного театра — очереди. По оценке нашего корреспондента — двести-триста человек. На церемонию приехал мэр Киева Виталий Кличко, а еще Михаил Добкин, Евгений Мураев и Вадим Новинский», — говорится в материале.
На сайте Харьковского горсовета зарегистрировали несколько петиций — просят переименовать в честь Кернеса аэропорт и улицы.
Утром в четверг стало известно, что скончался мэр Харькова, который болел COVID-19. С болезнью он сражался четыре месяца. За несколько дней до смерти у бывшего градоначальника отказала вторая почка и ему подключили диализ. Функции мэра исполняет секретарь местного совета Игорь Терехов. Исполняющий обязанности мэра не позднее чем на пятнадцатый день после смерти городского главы должен обратиться в парламент с ходатайством о назначении внеочередных выборов.