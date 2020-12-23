Ровно месяц назад украинский астролог Влад Росс заявил, что в декабре, вблизи «пяти двоек», Земле грозит реальная опасность, когда Юпитер и Сатурн соединятся в зодиакальном знаке Водолея. Ведь Водолей — это большие катаклизмы, разрушение старого мира и создание нового. Больше всего, по подсчетам Росса, разрушенными до основания рисковали оказаться Соединенные Штаты.
Аналогичное предсказание на день «пяти двоек» давала и болгарская ясновидящая Ванга. По ее словам, 22 декабря текущего года с Землей должен был столкнуться астероид, что с большой вероятностью привело бы к эффекту ядерной зимы и вымиранию большинства людей.
По данным НАСА, вновь обнаруженные астероиды пролетят мимо Земли 25 декабря текущего года, не задев ее.
Между тем Ванга предупреждала об эпидемии в 2020 году, а в 2021-м — о демографическом кризисе в России, финансовом лидерстве Китая в мире, военном вторжении мусульман в Европу, победе над раком и разрушительных катаклизмах по всему миру.
А еще ясновидящая утверждала, что в 2021 году в США закончит править 45-й и последний президент, а Дональд Трамп как раз 45-й глава американского государства.
К слову, уже несколько астрологов, известных предсказателей и ясновидящих заявили, что вновь избранный президент США Джо Байден скончается, едва вступив в должность.
Ранее издание Украина.ру писало о том, что украинский астролог раскрыл секреты привлечений удачи в 2021 год.