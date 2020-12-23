Украинцы устраивают в магазинах драки из-за новогодних распродаж. Об этом 22 декабря сообщило издание «Сегодня»

Суровая драка украинок из-за маски попала на видео © REUTERS, Valentyn Ogirenko

Люди также устроили массовую драку из-за детских кукол, которые продавались со скидкой. Взрослые кричали и вытаскивали игрушки друг друга из тележек.

В Киеве потасовку спровоцировала распродажа куриных яиц, которые продавали по 10 гривен (27 рублей) за десяток. В очереди стояли около 50 человек, некоторые падали на торговый стенд и били яйца.

В одном из магазинов двое мужчин не поделили последний телевизор, который продавался со скидкой в 40%. В итоге он не достался никому, потому что магазин передумал его продавать.