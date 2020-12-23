Так, в одном из супермаркетов Днепра первым ста покупателям пообещали новогодний подарок. Люди выстроились в такую очередь, что перед открытием магазина чуть не сломали дверь. Самыми активными в этой давке оказались пенсионеры, но они так и не получили обещанных подарков, поскольку их раздачу магазин отменил.
Люди также устроили массовую драку из-за детских кукол, которые продавались со скидкой. Взрослые кричали и вытаскивали игрушки друг друга из тележек.
В Киеве потасовку спровоцировала распродажа куриных яиц, которые продавали по 10 гривен (27 рублей) за десяток. В очереди стояли около 50 человек, некоторые падали на торговый стенд и били яйца.
В одном из магазинов двое мужчин не поделили последний телевизор, который продавался со скидкой в 40%. В итоге он не достался никому, потому что магазин передумал его продавать.