Лидеры оппозиционных партий в Республике Сербской, входящей в Боснию и Герцеговину, требуют ухода в отставку председателя президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика после скандала вокруг передачи украинской иконы министру иностранных дел Сергею Лаврову. Об этом сообщил портал Balkan Insight 21 декабря

Отмечается, что ни Додик, ни его Альянс независимых социал-демократов пока не прокомментировали ситуацию с иконой.

«Единственный правильный шаг — уйти в отставку… Серия оплошностей, неловкостей и злоупотреблений служебным положением достигла апогея со скандалом, который он подготовил с подарком для российского министра иностранных дел Сергея Лаврова», — заявил лидер Партии демократического прогресса Бранислав Боренович.

Боренович добавил, что Додик забыл, что представляет не себя, а преимущественно сербское образование в Боснии — Республику Сербскую.

Дмитрий Скворцов: Украинскую икону, подаренную Лаврову, можно было вернуть в Луганск © из личного архива Дмитрия Скворцова

Ранее, 14 декабря, председательствующий президиума Боснии и Герцеговины, сербский представитель Милорад Додик подарил главе российского МИД Сергею Лаврову икону, сообщив, что ей 300 лет и она якобы была найдена в Луганске.

Посольство Украины в Боснии и Герцеговине направило ноту в правительство в Сараево с требованием «безотлагательно и однозначно выяснить, каким образом позолоченная икона из Луганска оказалась в стране». В МИД РФ заявили о готовности вернуть икону дарителям для выяснения ее происхождения по линии Интерпола.