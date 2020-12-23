Отмечается, что ни Додик, ни его Альянс независимых социал-демократов пока не прокомментировали ситуацию с иконой.
«Единственный правильный шаг — уйти в отставку… Серия оплошностей, неловкостей и злоупотреблений служебным положением достигла апогея со скандалом, который он подготовил с подарком для российского министра иностранных дел Сергея Лаврова», — заявил лидер Партии демократического прогресса Бранислав Боренович.
Боренович добавил, что Додик забыл, что представляет не себя, а преимущественно сербское образование в Боснии — Республику Сербскую.
При этом в Сербской демократической партии, крупнейшей оппозиционной партии в Республике Сербской, заявили, что все фигуранты этого дела должны уйти в отставку.
Ранее, 14 декабря, председательствующий президиума Боснии и Герцеговины, сербский представитель Милорад Додик подарил главе российского МИД Сергею Лаврову икону, сообщив, что ей 300 лет и она якобы была найдена в Луганске.
Посольство Украины в Боснии и Герцеговине направило ноту в правительство в Сараево с требованием «безотлагательно и однозначно выяснить, каким образом позолоченная икона из Луганска оказалась в стране». В МИД РФ заявили о готовности вернуть икону дарителям для выяснения ее происхождения по линии Интерпола.