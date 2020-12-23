Ранее Шевченко посетил с официальным визитом Минск, чтобы обсудить проблемы с трансплантацией органов — из-за обострения отношений между Украиной и Белоруссией многие украинцы не могут попасть на операции, которые не доступны им на родине. За эту поездку ряд депутатов раскритиковали коллегу.
«Можете так и написать: мне чихать на критику моих коллег. Потому что они не политики, они короткорукие и недальновидные. Они просто тупые», — заявил Шевченко.
По его словам, на встрече с представителями белорусского парламента не затрагивались политические вопросы, а обсуждались только экономические и гуманитарные связи. Он считает своей задачей убедить других депутатов в необходимости сохранять межгосударственные отношения с Белоруссией на уровне парламентов.
Отношения Киева и Минска испортились на фоне политического кризиса в Белоруссии. Украина присоединилась к европейским санкциями против представителей белорусской власти, которые, по их мнению, причастны к фальсификации президентских выборов и подавлению мирных протестов. В свою очередь Минск ввел ответные санкции против Киева.