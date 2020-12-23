Депутат Верховной Рады от «Слуги народа» Евгений Шевченко назвал тупыми своих коллег-парламентариев, отметив, что они не являются настоящими политиками. Он заявил об этом в интервью kp.ua 22 декабря

Фьюри назвал Кличко «тупым украинским придурком» © РИА Новости, Григорий Василенко | Перейти в фотобанк

«Можете так и написать: мне чихать на критику моих коллег. Потому что они не политики, они короткорукие и недальновидные. Они просто тупые», — заявил Шевченко.

По его словам, на встрече с представителями белорусского парламента не затрагивались политические вопросы, а обсуждались только экономические и гуманитарные связи. Он считает своей задачей убедить других депутатов в необходимости сохранять межгосударственные отношения с Белоруссией на уровне парламентов.

Отношения Киева и Минска испортились на фоне политического кризиса в Белоруссии. Украина присоединилась к европейским санкциями против представителей белорусской власти, которые, по их мнению, причастны к фальсификации президентских выборов и подавлению мирных протестов. В свою очередь Минск ввел ответные санкции против Киева.