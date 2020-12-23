Политолог, экономист, аналитик, президент «Центра стратегических коммуникаций»

Дмитрий Габитович Абзалов родился 21 февраля 1984 года в Москве.

Ранее работал ведущим экспертом «Центра политической конъюнктуры».

Дмитрий Абзалов: России выгодно, чтобы Пашинян ушел из власти, но только не сейчас © РИА Новости, Владимир Трефилов

Участник политических ток-шоу и радиопередач.

Центр стратегических коммуникаций специализируется на изучении отраслей российской экономики, аналитике расклада сил в федеральных ведомствах, взаимоотношениях России и ее ключевых внешнеторговых партнеров.