Дмитрий Габитович Абзалов родился 21 февраля 1984 года в Москве.
Ранее работал ведущим экспертом «Центра политической конъюнктуры».
Пишет статьи и дает аналитические комментарии для таких печатных и электронных изданий, как «Коммерсант», «Известия», RussiaTodaу, «Ведомости», «Комсомольская правда» и др.
Участник политических ток-шоу и радиопередач.
Центр стратегических коммуникаций специализируется на изучении отраслей российской экономики, аналитике расклада сил в федеральных ведомствах, взаимоотношениях России и ее ключевых внешнеторговых партнеров.