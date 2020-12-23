Киевские предприниматели 22 декабря провели шествие против введения локдауна, трансляцию с места событий вели украинские СМИ

ВОЗ не поддержала локдаун на Украине © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Протестующие прошли мимо зданий кабинета министров Украины и Верховной Рады. Они попытались пройти к зданию офиса президента, но проход к нему был перекрыт сотрудниками правоохранительных органов. Затем участники шествия выдвинулись к зданию Национального дворца искусств «Украина», где в это время проходил концерт студии «Квартал 95».

Участники акции развернули банер «Зе, ответь за базар» и устроили собственный «концерт», где выступления сменялись трансляциями песен, в том числе «Квартала 95». Здание дворца было взято под усиленную охрану полиции. Мероприятие завершилось без происшествий. После этого протестующие вернулись на майдан, после чего разошлись.

Правительство Украины ввело усиленные карантинные меры из-за COVID-19 в период с 8 по 24 января. На это время в стране будет приостановлена работа всех развлекательных учреждений, закроются рынки, школы, вузы и учреждения культуры. Кроме того, власти страны продлили режим чрезвычайной ситуации из-за пандемии до 28 февраля.

Украинские экономисты назвали такое решение мерой по «удушению» граждан и бизнеса. Они считают, что январский локдаун добьет сферу услуг и торговлю, а люди, оставшиеся без работы и зарплат, не смогут оплачивать повышенные тарифы ЖКХ.