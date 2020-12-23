«Какие конвои и цистерны? Украинское правительство продолжает заниматься единственным делом, которое у них хорошо получается, — генерировать бесконечные поводы для шуток над собой. Все это выглядит смешно. Самая нищая страна в Европе пусть себе хоть поможет», — сказал Чегринец.
По его словам, Россия самостоятельно способна решить любые проблемы на своей территории.
«Построили мост, добудем и воду», — подчеркнул Чегринец.
Накануне вице-премьер Украины Алексей Резников заявил, что украинские власти возобновят поставки воды в Крым после «деоккупации» полуострова, так как запасов питьевой воды, по его словам, для мирного населения достаточно. При этом вице-премьер подчеркнул, что если гуманитарные миссии ООН и Международного комитета Красного Креста скажут, что в Крыму есть гуманитарная катастрофа, Украина направит в регион гуманитарные конвои и воду в цистернах.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке.