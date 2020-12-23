Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крымского региона Роман Чегринец назвал смешными условия украинской стороны для возобновления подачи воды в Крым по Северо-Крымскому каналу. Об этом 22 декабря сообщает РИА Новости

Резников счёл возвращение Крыма легкой задачей © Y27 / wikimedia.org

По его словам, Россия самостоятельно способна решить любые проблемы на своей территории.

«Построили мост, добудем и воду», — подчеркнул Чегринец.

Накануне вице-премьер Украины Алексей Резников заявил, что украинские власти возобновят поставки воды в Крым после «деоккупации» полуострова, так как запасов питьевой воды, по его словам, для мирного населения достаточно. При этом вице-премьер подчеркнул, что если гуманитарные миссии ООН и Международного комитета Красного Креста скажут, что в Крыму есть гуманитарная катастрофа, Украина направит в регион гуманитарные конвои и воду в цистернах.

Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке.