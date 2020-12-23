Президент России Владимир Путин 22 декабря провел с лидером Франции Эмманюэлем Макроном телефонный разговор, в ходе которого они обсудили борьбу с коронавирусом и другие темы, передает пресс-служба Кремля

Путин и Макрон обсудили ситуацию в Донбассе © РИА Новости, Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк

Помимо прочего лидеры России и Франции обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, вопросы урегулирования украинского конфликта.

«Обстоятельно рассмотрена ситуация вокруг Нагорного Карабаха. Президент России подчеркнул, что обстановка в регионе стабилизируется, а договоренности, зафиксированные в заявлении президентов России, Азербайджана и премьер-министра Армении от 9 ноября, в целом последовательно выполняются», — говорится в материале пресс-службы.

Лидеры обеих стран отметили работу российских миротворцев, обеспечивающих режим прекращения огня и безопасность гражданского населения в регионе, говорится в сообщении Кремля.

В ходе беседы лидеры подтвердили обоюдную готовность к продолжению координации по различным аспектам нагорнокарабахского урегулирования, в частности в рамках Минской группы ОБСЕ.

Также президенты обсудили ситуацию в Сирии и Ливии. Говоря о событиях в Ливии, стороны отметили важность соблюдения режима прекращения боевых действий и продвижения эффективного политического процесса с участием представителей всех ключевых ливийских сил.

Путин поздравил Макрона с прошедшим днем рождения и пожелал ему скорейшего полного выздоровления.

21 декабря президенту Франции исполнилось 43 года. 17 декабря Макрон сдал положительный тест после того, как у него проявились первые симптомы болезни. Сейчас французский лидер находится на изоляции.