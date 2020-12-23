Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с главой Франции Эмманюэлем Макроном заявил, что Киев выполнил договоренности, которые были достигнуты лидерами «нормандской четверки» в Париже в 2019 году. Об этом 22 декабря сообщила пресс-служба Офиса президента

Владимир Зеленский: кто он © пресс-служба президента Украины

Накануне вечером Зеленский провел телефонный разговор с Макроном. Значительное внимание было посвящено вопросу достижения мира в Донбассе.

Последние переговоры лидеров стран — участниц «нормандского формата» (Германия, РФ, Украина, Франция) прошли в Париже 9 декабря 2019 года. Тогда же состоялась и личная двусторонняя встреча Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным. Итогами парижского саммита стали договоренности об обмене удерживаемыми лицами, полное прекращение огня, а также разведение сил и средств на трех участках линии разграничения в Донбассе. Кроме того, стороны договорились продолжить переговоры в «нормандском формате» и работу Контактной группы в рамках Минских соглашений.