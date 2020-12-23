«Макрон заверил, что Франция будет продолжать принимать все необходимые меры для продвижения в мирном процессе. Зеленский акцентировал внимание на том, что Украина выполнила все договоренности лидеров "нормандской четверки", достигнутые в прошлом году в Париже», — говорится в материале.
Накануне вечером Зеленский провел телефонный разговор с Макроном. Значительное внимание было посвящено вопросу достижения мира в Донбассе.
Последние переговоры лидеров стран — участниц «нормандского формата» (Германия, РФ, Украина, Франция) прошли в Париже 9 декабря 2019 года. Тогда же состоялась и личная двусторонняя встреча Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным. Итогами парижского саммита стали договоренности об обмене удерживаемыми лицами, полное прекращение огня, а также разведение сил и средств на трех участках линии разграничения в Донбассе. Кроме того, стороны договорились продолжить переговоры в «нормандском формате» и работу Контактной группы в рамках Минских соглашений.