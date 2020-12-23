«Спасибо Эмманюэлю Макрону за готовность помочь с ускорением предоставления вакцины против COVID-19. Это жест настоящей дружбы», — написал Зеленский.
Дякую @EmmanuelMacron за готовність допомогти з прискоренням надання вакцини проти #COVID19. Це жест справжньої дружби. Ціную підтримку Францією суверенітету й територіальної цілісності 🇺🇦 та наших мирних ініціатив. #ACTogether— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 22, 2020
Накануне Зеленский провел телефонный разговор с Макроном. Значительное внимание по инициативе украинской стороны было посвящено ситуации в Донбассе, получению вакцины от коронавируса.
Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль сообщал, что Киев может получить первые вакцины от COVID-19 уже в феврале, а крупная партия в рамках международного механизма COVAX ожидается в марте.