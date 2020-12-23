«Спасибо Эмманюэлю Макрону за готовность помочь с ускорением предоставления вакцины против COVID-19. Это жест настоящей дружбы», — написал Зеленский.

Эммануэль Макрон: кто он
Эммануэль Макрон: кто он
© РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк
Накануне Зеленский провел телефонный разговор с Макроном. Значительное внимание по инициативе украинской стороны было посвящено ситуации в Донбассе, получению вакцины от коронавируса.

Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль сообщал, что Киев может получить первые вакцины от COVID-19 уже в феврале, а крупная партия в рамках международного механизма COVAX ожидается в марте.