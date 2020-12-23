Аргументированная и доказательная информация в защиту российской вакцины неизбежно повлияет на общественное мнение на Украине. Об этом украинский политолог, директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев сказал в интервью изданию Украина.ру

В интервью американской газете The New York Times Владимир Зеленский заявил, что людям, которые умирают, трудно объяснить, почему власть не покупает российскую вакцину, в то время как западные страны не спешат ей делиться.

Также, по словам украинского президента, Россия якобы может начать «информационную войну» из-за «Спутника V».

«Сколько смертей — нельзя отказываться!» Украинцы призвали власть закупить российскую вакцину © REUTERS, Dado Ruvic/File Photo Виктора Медведчука, которые эффективно освещают тему российской вакцины и возможности ее поставок из России или производства на Украине.

«Для власти это серьезная проблема: одно дело, когда идет односторонний поток информации, и другое — когда приходится иметь дело со встречным потоком, аргументированным, доказательным, что, естественно, отражается на общественном мнении», — подчеркнул политолог.

Поэтому неудивительно, что президент так нервно на это отреагировал, отметил он.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, директор НИЦЭМ им. Гамалеи Александр Гинцбург и глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук обсудили возможный запуск производства российской вакцины от COVID-19 на Украине.

Сообщалось, что для ее изготовления можно использовать производственные мощности харьковского завода фармперпаратов «Биолек», но необходимо разрешение украинских властей.